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Коронавирус
Жоффрей Туласн
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
Лилль
1 : 0
Сошо
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1
Сошо
0
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Сошо
1 : 0
Нанси
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Нанси
0
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Валансьен
1 : 1
Сошо
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
1
Сошо
1
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
Сошо
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1
Сошо
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Осер
2 : 0
Сошо
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Осер
2
Сошо
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Сошо
0 : 2
Лион
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сошо
0
Лион
2
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Тулуза
0 : 1
Сошо
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
0
Сошо
1
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Сошо
0 : 0
Монпелье
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сошо
0
Монпелье
0
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Сошо
1 : 2
Марсель
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сошо
1
Марсель
2
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сошо
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Сошо
5 : 1
Ренн
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сошо
5
Ренн
1
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Монако
2 : 1
Сошо
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Сошо
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Сошо
1 : 1
Бордо
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
1
Бордо
1
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 0
Сошо
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
1
Сошо
0
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Валансьен
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сошо
2
Валансьен
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Кан
0 : 3
Сошо
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
0
Сошо
3
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Сошо
2 : 0
Лорьян
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сошо
2
Лорьян
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Брест
1 : 1
Сошо
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
1
Сошо
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Лион
2 : 1
Сошо
63'
63'
63'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Сошо
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 11 тур
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