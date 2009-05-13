Оливье Томас
№0
Защитник
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Команда
Возраст
46
Рост
183
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Сошо
0 : 1
Осер
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сошо
0
Осер
1
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Ле Ман
2 : 0
Сошо
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ле Ман
2
Сошо
0
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сошо
2
Нанси
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Гавр
2 : 1
Сошо
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
2
Сошо
1
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Сошо
1
Ницца
0
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сошо
1
Тулуза
2
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1
Марсель
0
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Сошо
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
Сошо
2 : 2
Кан
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
2
Кан
2
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Монако
1 : 1
Сошо
35'
35'
35'
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1
Сошо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 23:00
Сошо
0 : 0
Бордо
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сошо
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур