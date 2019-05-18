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Коронавирус
Марвин Мартен
№15
Полузащитник
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Команда
Шамбли
Возраст
32
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Бордо
0 : 1
Реймс
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0
Реймс
1
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Кан
3 : 2
Реймс
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
3
Реймс
2
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 3
Ним
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Реймс
0
Ним
3
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Анжер
1 : 1
Реймс
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
1
Реймс
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 2
Сент-Этьен
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Монако
0 : 0
Реймс
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
0
Реймс
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Реймс
1 : 1
Лилль
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
1
Лилль
1
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Страсбур
4 : 0
Реймс
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
4
Реймс
0
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Реймс
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Дижон
1
Реймс
1
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Амьен
02.03.2019
02 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
2
Амьен
2
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Реймс
2 : 0
Ренн
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
2
Ренн
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Реймс
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1
Реймс
1
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
23:00
Реймс
2 : 1
Марсель
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
2
Марсель
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
0
Реймс
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Ницца
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Реймс
2 : 2
Кан
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
2
Кан
2
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
19:00
Лилль
1 : 1
Реймс
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1
Реймс
1
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
1 : 0
Монако
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Реймс
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Реймс
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
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