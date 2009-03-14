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Сантос (Франсилеудо Дос Сантос)
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Сошо
2
Нанси
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Гавр
2 : 1
Сошо
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
2
Сошо
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сошо
1
Тулуза
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1
Марсель
0
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Сошо
1
Сент-Этьен
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Сошо
2 : 2
Кан
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
2
Кан
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Монако
1 : 1
Сошо
9'
9'
9'
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
9'
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1
Сошо
1
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 17 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
2
Сошо
2
был в запасе