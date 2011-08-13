Эдуард Бутен
№20
Нападающий
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Команда
Сошо
Возраст
32
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сошо
1 : 2
Кан
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 53' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сошо
1
Кан
2
минуты: 53' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Марсель
2 : 2
Сошо
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
2
Сошо
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур