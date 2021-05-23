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Рияд Будебуз
№7
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Возраст
31
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Сент-Этьен
2 : 3
Ланс
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2
Ланс
3
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
10'
10'
10'
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
10'
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
11'
11'
11'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ним
36'
36'
36'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
36'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
36'
36'
36'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Брест
4 : 1
Сент-Этьен
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
4
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 11 тур