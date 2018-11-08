Милан Бишевац
№4
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Олимпиакос
5 : 1
Дюделанж
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
5
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Дюделанж
0 : 2
Олимпиакос
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Дюделанж
0
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур