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Лионель Месси
Александр Головин
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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Коронавирус
Славомир Пешко
№21
Полузащитник
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Команда
Лехия
Возраст
36
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Лехия
2 : 1
Брондбю
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лехия
2
Брондбю
1
был в запасе