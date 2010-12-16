Томаш Бандровски
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лех
Возраст
36
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Зальцбург
0 : 1
Лех
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
0
Лех
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Лех
3 : 1
Манчестер Сити
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лех
3
Манчестер Сити
1
был в запасе