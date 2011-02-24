Луис Энрикес
№31
Защитник
Подписаться
Команда
Лех
Возраст
39
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Брага
2 : 0
Лех
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Лех
0
был в запасе
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 21:00
Лех
1 : 0
Брага
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лех
1
Брага
0
был в запасе