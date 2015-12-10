Кшиштоф Которовски
№27
Вратарь
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Команда
Лех
Возраст
44
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Лех
0 : 1
Базель
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лех
0
Базель
1
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
был в запасе