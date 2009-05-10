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Коронавирус
Хоффре Геррон
№8
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Хетафе
3 : 0
Осасуна
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
3
Осасуна
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 0
Хетафе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1
Хетафе
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
23:00
Хетафе
1 : 2
Малага
08.03.2009
08 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1
Малага
2
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Альмерия
2 : 1
Хетафе
7'
7'
7'
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
7'
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 25 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
Атлетико
1 : 1
Хетафе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1
Хетафе
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
1
Эспаньол
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Хетафе
5 : 1
Спортинг
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
5
Спортинг
1
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Нумансия
2 : 0
Хетафе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Нумансия
2
Хетафе
0
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Осасуна
5 : 2
Хетафе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
5
Хетафе
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Хетафе
4 : 1
Мальорка
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
4
Мальорка
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
22:00
Вильярреал
3 : 3
Хетафе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
3
Хетафе
3
был в запасе