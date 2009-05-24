Джей Симпсон
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Миллуолл
Возраст
32
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Блэкберн
0 : 0
Вест Бромвич
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Блэкберн
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 15:30
Вест Бромвич
0 : 2
Ливерпуль
17.05.2009 17 мая 2009 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
0
Ливерпуль
2
был в запасе
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 17:00
Манчестер Сити
4 : 2
Вест Бромвич
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 17:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
4
Вест Бромвич
2
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 2
Сток Сити
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
0
Сток Сити
2
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
16.03.2009 16 марта 2009 пн 23:00
Вест Хэм
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2009 16 марта 2009 пн 23:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 15:45
Эвертон
2 : 0
Вест Бромвич
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 15:45
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 16:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
Халл Сити
2 : 2
Вест Бромвич
53'
53'
53'
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
53'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
27.01.2009 27 янв. 2009 вт 23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Юнайтед
27.01.2009 27 янв. 2009 вт 23:15
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 0
Мидлсбро
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Бромвич
3
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 15:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Арсенал
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3
Арсенал
0
был в запасе