Йон-Инге Хейланд
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Стабек
Возраст
43
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
1
Русенборг
0
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Русенборг
1
Металлист
2
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Байер
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Байер
1
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
1
Русенборг
2
был в запасе