Крис Ивелумо
№10
Нападающий
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Команда
Честер
Возраст
42
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Сандерленд
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
2
Сандерленд
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Портсмут
3 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Блэкберн
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 37' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вулверхэмптон
1
Блэкберн
1
минуты: 37' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Фулхэм
0 : 0
Вулверхэмптон
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 14:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Сток Сити
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 14:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0
Сток Сити
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Арсенал
1 : 0
Вулверхэмптон
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
23.03.2010 23 марта 2010 вт 23:00
Вест Хэм
1 : 3
Вулверхэмптон
23.03.2010 23 марта 2010 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Вулверхэмптон
3
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 15:45
Астон Вилла
2 : 2
Вулверхэмптон
20.03.2010 20 марта 2010 сб 15:45
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Астон Вилла
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 0
Ливерпуль
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Уиган Атлетик
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
0
Уиган Атлетик
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Манчестер Сити
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 20:30
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 16:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Бернли
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 16:30
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2
Бернли
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вулверхэмптон
15.12.2009 15 дек. 2009 вт 23:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вулверхэмптон
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Сток Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сток Сити
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 14:45
Вулверхэмптон
1 : 1
Астон Вилла
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 14:45
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
1
Астон Вилла
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур