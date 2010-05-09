Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Англия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Химки
ЦСКА
Барселона
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Крис Ивелумо
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Честер
Возраст
42
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Сандерленд
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
2
Сандерленд
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Портсмут
3 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Блэкберн
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 37' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вулверхэмптон
1
Блэкберн
1
минуты: 37' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Фулхэм
0 : 0
Вулверхэмптон
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
14:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Сток Сити
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
14:00
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0
Сток Сити
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Арсенал
1 : 0
Вулверхэмптон
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
23.03.2010
23 марта 2010
вт
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Вулверхэмптон
23.03.2010
23 марта 2010
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Вулверхэмптон
3
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 2
Вулверхэмптон
20.03.2010
20 марта 2010
сб
15:45
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Астон Вилла
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 0
Ливерпуль
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Уиган Атлетик
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
0
Уиган Атлетик
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Манчестер Сити
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
20:30
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
20:30
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
2
Вулверхэмптон
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Бернли
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2
Бернли
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вулверхэмптон
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вулверхэмптон
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Вулверхэмптон
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Сток Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сток Сити
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
14:45
Вулверхэмптон
1 : 1
Астон Вилла
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
14:45
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
1
Астон Вилла
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур