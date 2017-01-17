Кристоф Берра
№6
Защитник
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Команда
Ипсвич Таун
Возраст
36
Рост
185
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
Линкольн
1 : 0
Ипсвич Таун
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Линкольн
1
Ипсвич Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Ипсвич Таун
2 : 2
Линкольн
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ипсвич Таун
2
Линкольн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала