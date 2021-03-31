Дэвид Маршалл №1 Вратарь Подписаться

Команда Дерби Каунти

Возраст 36

Рост 187

Вытащил пенальти от Роналдиньо в Кубке УЕФА – и «Селтик» выбил «Барселону». Вытащил пенальти от Митровича в финале плей-офф – и Шотландия поехала на Евро.