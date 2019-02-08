Грегори Сертик
№22
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:45
Дижон
1 : 2
Марсель
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Дижон
1
Марсель
2
был в запасе
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
90'
90'
90'
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Бордо
0
был в запасе
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
Марсель
1 : 2
Лилль
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Лилль
2
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
0
Марсель
1
был в запасе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 22:00
Ницца
0 : 1
Марсель
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
0
Марсель
1
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 22:00
Лилль
3 : 0
Марсель
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Марсель
3 : 2
Страсбур
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3
Страсбур
2
был в запасе
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 22:00
Лион
4 : 2
Марсель
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
4
Марсель
2
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 22:00
Марсель
2 : 2
Ренн
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2
Ренн
2
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 22:00
Ним
3 : 1
Марсель
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ним
3
Марсель
1
был в запасе
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 21:45
Марсель
4 : 0
Тулуза
10.08.2018 10 авг. 2018 пт 21:45
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
4
Тулуза
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур