Эмануэле Манитта
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Сиена
0 : 3
Ювентус
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сиена
0
Ювентус
3
был в запасе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Сиена
2 : 1
Наполи
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сиена
2
Наполи
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Сиена
0 : 2
Кьево
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сиена
0
Кьево
2
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Сиена
0 : 0
Дженоа
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сиена
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Аталанта
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сиена
1
Аталанта
0
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 22:30
Сиена
1 : 2
Интер
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
1
Интер
2
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Палермо
2 : 0
Сиена
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
2
Сиена
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Сиена
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
2
Сиена
0
был в запасе
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Кьево
0 : 2
Сиена
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0
Сиена
2
был в запасе