Леон Балогун
№26
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Возраст
32
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18'
73'
18'
73'
18'
73'
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Рейнджерс
5 : 2
Антверпен
37'
37'
37'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
5
Антверпен
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Антверпен
3 : 4
Рейнджерс
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 25' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Антверпен
3
Рейнджерс
4
минуты: 25' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала