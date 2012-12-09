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Олимпиада
Коронавирус
Родольфо Бодипо
№23
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2009/2010
2008/2009
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
21:00
Атлетико
6 : 0
Депортиво
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
21:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
6
Депортиво
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
19:00
Депортиво
2 : 3
Бетис
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Бетис
3
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
14:00
Депортиво
0 : 2
Леванте
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
14:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0
Леванте
2
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:00
Сарагоса
5 : 3
Депортиво
90'
90'
90'
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
22:00
90'
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5
Депортиво
3
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
18:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
18:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Мальорка
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 10 тур