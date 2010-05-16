Хокин Эспарса
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Осасуна
1 : 1
Херес
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1
Херес
1
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Эспаньол
2 : 1
Осасуна
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
2
Осасуна
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
19.04.2010 19 апр. 2010 пн 22:00
Мальорка
2 : 0
Осасуна
19.04.2010 19 апр. 2010 пн 22:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2
Осасуна
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Валенсия
3 : 0
Осасуна
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
3
Осасуна
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Осасуна
0 : 1
Мальорка
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
0
Мальорка
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Сарагоса
0 : 1
Осасуна
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0
Осасуна
1
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 21:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0
Севилья
2
был в запасе