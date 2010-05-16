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Коронавирус
Хокин Эспарса
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
Осасуна
1 : 1
Херес
16.05.2010
16 мая 2010
вс
20:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1
Херес
1
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Эспаньол
2 : 1
Осасуна
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
2
Осасуна
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
19.04.2010
19 апр. 2010
пн
22:00
Мальорка
2 : 0
Осасуна
19.04.2010
19 апр. 2010
пн
22:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2
Осасуна
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Валенсия
3 : 0
Осасуна
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
3
Осасуна
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Осасуна
0 : 1
Мальорка
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
0
Мальорка
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Сарагоса
0 : 1
Осасуна
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0
Осасуна
1
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
21:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0
Севилья
2
был в запасе