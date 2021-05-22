Ойер (Ойер Санхурхо)
№6
Защитник
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Команда
Осасуна
Возраст
35
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Осасуна
0 : 1
Реал Сосьедад
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Атлетико
2 : 1
Осасуна
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2
Осасуна
1
был в запасе
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
Осасуна
3 : 2
Кадис
11.05.2021 11 мая 2021 вт 20:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Кадис
2
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 36 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
55'
55'
55'
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2
Осасуна
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:30
Сельта
2 : 1
Осасуна
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
47'
47'
47'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
Осасуна
2 : 0
Эльче
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2
Эльче
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Вильярреал
1 : 2
Осасуна
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1
Осасуна
2
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
Осасуна
0 : 0
Хетафе
46'
46'
46'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Уэска
0 : 0
Осасуна
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Уэска
0
Осасуна
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Осасуна
0 : 2
Барселона
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0
Барселона
2
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Алавес
0 : 1
Осасуна
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:30
Леванте
0 : 1
Осасуна
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:30
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
0
Осасуна
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:30
Осасуна
2 : 1
Эйбар
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 22 тур
01.02.2021 01 февр. 2021 пн 23:00
Бетис
1 : 0
Осасуна
01.02.2021 01 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 16:00
Осасуна
3 : 1
Гранада
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
3
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 21:00
Валенсия
1 : 1
Осасуна
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 21:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1
Осасуна
1
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Гранада
2 : 0
Осасуна
36'
36'
36'
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 4 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур