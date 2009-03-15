Санни (Санни Обайан)
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
180
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Бетис
0 : 0
Осасуна
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Реал
3 : 1
Осасуна
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3
Осасуна
1
был в запасе
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 21:00
Севилья
1 : 1
Осасуна
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1
Осасуна
1
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Осасуна
5 : 2
Хетафе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
5
Хетафе
2
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Рекреативо
1 : 0
Осасуна
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Рекреативо
1
Осасуна
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3
Вальядолид
3
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 14 тур