Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Польша
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Химки
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Сантьяго Эскуэрро
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Севилья
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Альмерия
2 : 1
Осасуна
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Альмерия
2
Осасуна
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Осасуна
5 : 2
Хетафе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
5
Хетафе
2
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Осасуна
3 : 3
Вальядолид
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
3
Вальядолид
3
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 14 тур