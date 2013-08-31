Питер Рэмедж
№28
Защитник
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Команда
Барнсли
Возраст
37
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 19:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Сандерленд
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Кристал Пэлас
3
Сандерленд
1
был в запасе
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
Сток Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сток Сити
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе