Патрик Агьеманг
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
Уиган Атлетик
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
Эвертон
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Эвертон
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
Болтон
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Болтон
4
был в запасе