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Микеле Лейгертвуд
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Норвич Сити
2 : 1
Рединг
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Норвич Сити
2
Рединг
1
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Рединг
0 : 0
Ливерпуль
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Рединг
0
Ливерпуль
0
был в запасе
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
14:45
Рединг
0 : 2
Саутгемптон
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
14:45
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Рединг
0
Саутгемптон
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Арсенал
4 : 1
Рединг
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
4
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Рединг
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Рединг
1 : 2
Астон Вилла
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Рединг
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Эвертон
3 : 1
Рединг
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Рединг
0 : 3
Уиган Атлетик
35'
35'
35'
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Сток Сити
2 : 1
Рединг
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
2
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Рединг
2 : 1
Сандерленд
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Рединг
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
Рединг
2 : 2
Челси
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Рединг
2
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Рединг
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
Тоттенхэм
3 : 1
Рединг
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
3
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Рединг
1 : 0
Вест Хэм
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Рединг
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Рединг
0 : 0
Суонси
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Рединг
0
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Рединг
66'
66'
66'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
1
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
22:59
Рединг
2 : 5
Арсенал
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Рединг
2
Арсенал
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
11.12.2012
11 дек. 2012
вт
22:45
Сандерленд
3 : 0
Рединг
11.12.2012
11 дек. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Рединг
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Саутгемптон
1
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
20:30
Рединг
3 : 4
Манчестер Юнайтед
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Рединг
3
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
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