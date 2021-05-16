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Роберто (Роберто Хименес)
№13
Вратарь
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Команда
Вальядолид
Возраст
35
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
61'
61'
61'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
был в запасе
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
17:15
Валенсия
3 : 0
Вальядолид
09.05.2021
09 мая 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3
Вальядолид
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
15:00
Вальядолид
1 : 1
Бетис
02.05.2021
02 мая 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
20:00
Атлетик
2 : 2
Вальядолид
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2
Вальядолид
2
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
Эльче
1 : 1
Вальядолид
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1
Вальядолид
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:30
Вальядолид
1 : 2
Гранада
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1
Гранада
2
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Эйбар
1 : 1
Вальядолид
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1
Вальядолид
1
был в запасе
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1
Вальядолид
0
был в запасе
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
Вальядолид
1 : 3
Уэска
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1
Уэска
3
был в запасе
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
Леванте
2 : 2
Вальядолид
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2
Вальядолид
2
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Эльче
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2
Эльче
2
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Валенсия
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Валенсия
1
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Хетафе
0 : 1
Вальядолид
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Вальядолид
1
был в запасе
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