Пабло Оливейра
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Рекреативо
Возраст
34
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Рекреативо
1 : 0
Осасуна
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Рекреативо
1
Осасуна
0
был в запасе