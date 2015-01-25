Адриан Колунга
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
169
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
минуты: 82' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд