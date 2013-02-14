Марко Рубен
№15
Нападающий
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Команда
Тигрес УАНЛ
Возраст
34
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
Динамо
1 : 1
Бордо
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Бордо
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала