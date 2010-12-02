Григорий Баранец
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
3
Карпаты
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карпаты
3
Боруссия
4
был в запасе