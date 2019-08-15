Валерий Федорчук
№25
Полузащитник
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Команда
Мариуполь
Возраст
32
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
АЗ Алкмаар
4 : 0
Мариуполь
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЗ Алкмаар
4
Мариуполь
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Мариуполь
0 : 0
АЗ Алкмаар
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мариуполь
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд