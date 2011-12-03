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Коронавирус
Миро Варводич
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
32
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
20:30
Штутгарт
2 : 2
Кельн
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
2
Кельн
2
был в запасе
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Вердер
3 : 2
Кельн
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
3
Кельн
2
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:30
Герта
1 : 1
Кельн
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1
Кельн
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
Кельн
2 : 0
Хоффенхайм
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
16:30
Байер
1 : 4
Кельн
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1
Кельн
4
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:30
Кельн
1 : 2
Нюрнберг
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1
Нюрнберг
2
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Гамбург
3 : 4
Кельн
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3
Кельн
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
Кельн
1 : 1
Кайзерслаутерн
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
Шальке-04
5 : 1
Кельн
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
5
Кельн
1
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Вольфсбург
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0
Вольфсбург
3
был в запасе