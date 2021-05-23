Крис Бешам
№6
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Возраст
32
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
65'
65'
65'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
26'
26'
26'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Кристал Пэлас
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 51'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 51' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
39'
39'
39'
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
17'
17'
17'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 51'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 51' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 23:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 3
Манчестер Юнайтед
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 12 тур