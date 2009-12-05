Темитопе Обадейи
№16
Нападающий
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Команда
Килмарнок
Возраст
31
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Болтон
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2
Болтон
1
был в запасе