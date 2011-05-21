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Жан-Жак Госсо
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Монпелье
0 : 1
Монако
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Монако
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Ланс
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Ренн
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 32 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Монако
29'
35'
29'
35'
29'
35'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
29'
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Монако
2
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 31 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1 : 0
Лилль
51'
51'
51'
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1
Лилль
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 30 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0
Нанси
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Монако
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Монако
0
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
90'
90'
90'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3
Лорьян
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0
Марсель
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Осер
1 : 1
Монако
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Монако
2 : 1
Сошо
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Сошо
1
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Монако
0 : 2
Сент-Этьен
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Монако
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Монако
0
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Монако
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 13 тур
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