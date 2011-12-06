Тиджани Белаид
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
АПОЭЛ
0 : 2
Шахтер
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
минуты: 60' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
0
Шахтер
2
минуты: 60' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 20:00
Зенит
0 : 0
АПОЭЛ
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 20:00
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Зенит
0
АПОЭЛ
0
был в запасе
01.11.2011 01 нояб. 2011 вт 22:45
АПОЭЛ
2 : 1
Порту
01.11.2011 01 нояб. 2011 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Порту
1
был в запасе
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
Порту
1 : 1
АПОЭЛ
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
1
АПОЭЛ
1
был в запасе