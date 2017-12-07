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Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Томаш Нецид
№15
Нападающий
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Команда
Бурсаспор
Возраст
31
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2010/2011
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Славия
0 : 1
Астана
90'
90'
90'
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Славия
0
Астана
1
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Маккаби
0 : 2
Славия
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Маккаби
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Славия
0 : 2
Вильярреал
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Славия
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Вильярреал
2 : 2
Славия
18'
18'
18'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
18'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
2
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
Астана
1 : 1
Славия
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
18:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Славия
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
20:00
Славия
1 : 0
Маккаби
12'
12'
12'
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
20:00
12'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Славия
1
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур