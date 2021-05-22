Марек Сухи
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Аугсбург
Возраст
33
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Бавария
5 : 2
Аугсбург
70'
70'
70'
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
5
Аугсбург
2
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Аугсбург
2 : 0
Вердер
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
2
Вердер
0
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 21:30
Аугсбург
2 : 3
Кельн
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
2
Кельн
3
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Айнтрахт
2 : 0
Аугсбург
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Хоффенхайм
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фрайбург
2 : 0
Аугсбург
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2
Аугсбург
0
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:30
Аугсбург
3 : 1
Боруссия
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3
Боруссия
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Герта
2 : 1
Аугсбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Герта
2
Аугсбург
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:30
Майнц
0 : 1
Аугсбург
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
0
Аугсбург
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Байер
1
был в запасе
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
28'
28'
28'
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:30
минуты: 1' - 79'
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
минуты: 1' - 79' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Аугсбург
0 : 2
Вольфсбург
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
0
Вольфсбург
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Аугсбург
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
3
Аугсбург
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Унион
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
2
Унион
1
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
Аугсбург
0 : 1
Бавария
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0
Бавария
1
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
2
Аугсбург
0
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:30
Аугсбург
1 : 4
Штутгарт
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1
Штутгарт
4
был в запасе
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0
Аугсбург
1
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Аугсбург
0 : 2
Айнтрахт
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
0
Айнтрахт
2
был в запасе