Джордан Педроччи
№51
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 22:30
Милан
5 : 1
Удинезе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
5
Удинезе
1
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Милан
1 : 0
Катания
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
1
Катания
0
был в запасе