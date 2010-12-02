Александр Гурули
№9
Нападающий
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Команда
Шахтер
Возраст
35
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Боруссия
3
Карпаты
0
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 40'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
4
Карпаты
0
минуты: 1' - 40' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур