Юрий Габовда
№19
Нападающий
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Команда
Динамо
Возраст
32
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
4
Карпаты
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карпаты
0
Севилья
1
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур