Михаил Иванов
№89
Вратарь
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Команда
Левски
Возраст
31
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
Сиена
0 : 1
Интер
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Фиорентина
1 : 1
Сиена
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1
Сиена
1
был в запасе