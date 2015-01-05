Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Карим Бензема
Россия
Испания
Италия
Польша
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джанлука Сансоне
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Новара
Возраст
34
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
Лацио
3 : 0
Сампдория
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Сампдория
0
был в запасе
01.12.2014
01 дек. 2014
пн
23:00
Сампдория
1 : 1
Наполи
01.12.2014
01 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1
Наполи
1
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Чезена
1 : 1
Сампдория
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1
Сампдория
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
2
Милан
2
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
3
Фиорентина
1
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1
Сампдория
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
21:45
Сампдория
0 : 0
Рома
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Сампдория
1 : 0
Аталанта
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Аталанта
0
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
21:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Сампдория
2 : 1
Кьево
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
16:00
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
0
Сампдория
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
13:30
Сампдория
2 : 0
Торино
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Торино
0
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Палермо
1 : 1
Сампдория
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 44'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 44' / Италия. Серия А, 1 тур