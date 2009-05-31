Антонио Дзито
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Сиена
0 : 3
Ювентус
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сиена
0
Ювентус
3
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сиена
1
Лечче
2
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Сиена
0
был в запасе