Гонцалу Брандау
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Белененсеш
Возраст
34
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Фиорентина
1 : 0
Белененсеш
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Белененсеш
0
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 29'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Белененсеш
0
Базель
2
минуты: 1' - 29' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Базель
1
Белененсеш
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур