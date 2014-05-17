Алессио Сесту
№7
Полузащитник
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Команда
Пьяченца
Возраст
37
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:45
Удинезе
3 : 3
Сампдория
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
3
Сампдория
3
был в запасе
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Сампдория
2 : 5
Наполи
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2
Наполи
5
был в запасе
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Парма
2 : 0
Сампдория
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2
Сампдория
0
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Сампдория
0 : 4
Интер
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0
Интер
4
был в запасе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 13:30
Лацио
2 : 0
Сампдория
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2
Сампдория
0
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Сампдория
0 : 0
Фиорентина
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Фиорентина
0
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Сампдория
4 : 2
Ливорно
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4
Ливорно
2
был в запасе
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Торино
0 : 2
Сампдория
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0
Сампдория
2
был в запасе
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Сампдория
0 : 2
Милан
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0
Милан
2
был в запасе
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:45
Рома
3 : 0
Сампдория
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
3
Сампдория
0
был в запасе
03.02.2014 03 февр. 2014 пн 22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
03.02.2014 03 февр. 2014 пн 22:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 20:00
Наполи
1 : 1
Кьево
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
1
Кьево
1
был в запасе
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Парма
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Парма
2
был в запасе
13.01.2014 13 янв. 2014 пн 22:59
Интер
1 : 1
Кьево
13.01.2014 13 янв. 2014 пн 22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1
Кьево
1
был в запасе
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Торино
4 : 1
Кьево
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
4
Кьево
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Сампдория
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Сассуоло
0 : 1
Кьево
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
0
Кьево
1
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 15 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Кьево
3 : 0
Ливорно
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
3
Ливорно
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 20:00
Верона
0 : 1
Кьево
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0
Кьево
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 13 тур