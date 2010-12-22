Сорен Ларсен
№14
Нападающий
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Команда
Орхус
Возраст
39
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Валансьен
2 : 1
Тулуза
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Валансьен
2
Тулуза
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Тулуза
3 : 0
Лорьян
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Лорьян
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур